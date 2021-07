Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Nel corso degli anni I Simpson si è rivelata una serie quasi profetica, e continua a trovare collegamenti con la vita reale: i fan della longeva serie animata, infatti, affermano che lo spettacolo ha predetto il volo spaziale di Richard Branson.

Questa settimana il CEO di Virgin è decollato nella stratosfera, sotto lo sguardo di un pubblico per lo più confuso. A quel punto, i fan della famiglia Simpson si sono precipitati su Twitter per discutere dell'innegabile collegamento.

How can The Simpsons show predict every Damn thing? 😯 pic.twitter.com/9wt3uSbiFh — Aditya Kondawar (@aditya_kondawar) July 12, 2021

L'amato scrittore de I Simpsons, Bill Oakley, ha parlato delle previsioni e delle reazioni dei fan, facendo particolare riferimento alla puntata in cui è stato presentato un virus mortale:

"Non mi piace che venga usato per scopi nefasti. L'idea che qualcuno faccia sembrare il Coronavirus un complotto asiatico è terribile. Dare la colpa all'Asia penso sia disgustoso. Credo che il più antecedente (l'influenza di Osaka) sia stata l'influenza di Hong Kong 1968. Doveva solo essere uno scherzo su come l'influenza è arrivata fino qui".

"Doveva essere assurdo che qualcuno tossiva nella scatola e il virus sopravviveva per sei-otto settimane lì dentro", ha continuato. "È un cartone animato. L'abbiamo fatto intenzionalmente per un cartone animato perché volevamo che fosse stupido, non spaventoso. E non porta con sé nessuna di queste cattive associazioni, motivo per cui il virus stesso si comportava come un personaggio dei cartoni animati e si comportava in modi estremamente irrealistici".

"Ci sono pochissimi casi in cui i Simpson hanno predetto qualcosa", ha detto Oakley. "È principalmente solo una coincidenza perché gli episodi sono così vecchi che la storia si ripete. La maggior parte di questi episodi si basa su cose accadute negli anni '60, '70 o '80 che già conoscevamo".

Fonte: Comic Book