Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Durante il panel del Comic-Con The Simpsons Season 33 and Beyond!, il produttore esecutivo de I Simpson Matt Selman ha anticipato cosa i fan possono aspettarsi dalla premiere del prossimo capitolo, che andrà in onda il 26 settembre. L'episodio musicale, intitolato The Star of the Backstage, conterrà canzoni originali e Kristen Bell canterà nei panni di Marge.

"La premiere di quest'anno è l'episodio più musicale che abbiamo mai fatto - è quasi totalmente solo", ha affermato Selman. “È come un musical di Broadway di un episodio, con tutte le canzoni originali, e abbiamo Kristen Bell che darà voce alla Marge cantante. Tutti noi amiamo la voce di Marge, ma questa è la voce che canta, ed è diversa, diciamo".

Fonte: Variety