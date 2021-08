Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo che lo scorso anno Amazon Prime Video ha rivelato di aver ordinato I Know What You Did Last Summer, una nuova serie TV horror basata sull’omonima pellicola cult degli anni ’90, finalmente giungono online nuovi aggiornamenti in merito.

Il servizio streaming ha infatti non solo rivelato la data d’uscita, ma ha anche rilasciato le prime immagini ufficiali, attraverso le quali è possibile farsi trasportare nelle inquietanti atmosfere della storia e dare una prima occhiata ai vari protagonisti.

Lo show, composto da 8 episodi, seguirà le vicende di un gruppo di studenti che, ad un anno da una tragica sera in cui hanno deciso di occultare un incidente che li ha visti protagonisti, si troverà ad essere perseguitato da un misterioso killer.

Rispetto al film originale, il nuovo progetto sposterà non solo l’ambientazione dalla Carolina del Nord alle Hawaii, ma sarà anche ambientato ai giorni nostri, andando quindi a mostrare ciò che implica mantenere un così oscuro segreto nell’era dei social.

"Con tutta l'esposizione ai social media, sembra impossibile nascondere qualcosa in questo periodo” - ha dichiarato la showrunner Sara Goodman – “Tuttavia ciò che apprendiamo sulle persone sono solo mezze verità. Non era questa la dinamica quando è uscito il romanzo o il film. È molto più difficile discernere la verità nel 2021! C'è molto più rispetto al mistero di chi dà la caccia ai protagonisti. La vera incognita è chi siano loro in realtà”.

In seguito ha stuzzicato il pubblico, aggiungendo che: ”È sicuramente un nuovo inizio, ma detto questo, abbiamo sparso per tutta la serie alcuni easter egg, che sicuramente i fan del film si divertiranno ad individuare”.

I primi quattro episodi dello show debutteranno il prossimo 15 ottobre.

Fonte: Comic Book