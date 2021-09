Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Come ormai sanno da parecchio tempo i fan del genere horror, il celebre slasher-movie degli anni ’90 I Know What You Did Last Summer, basato sull'omonimo romanzo di Lois Duncan, verrà adattato sotto forma di prodotto seriale.

A poche settimane dal debutto sul servizio streaming di Amazon Prime Video, dopo la pubblicazione delle foto ufficiali, prosegue la campagna pubblicitaria con il recente rilascio online del teaser trailer, che concede una prima, succosa, anticipazione al pubblico.

Lo show - che sarà composto da 8 episodi - pur mantenendo le premesse originali trattando la storia di un gruppo di giovani ragazzi perseguitati da un pericoloso killer, a un anno da un mortale incidente che li ha visti protagonisti offrirà una versione inedita rispetto al materiale di base.

La location si sposterà infatti dalla Carolina del Nord alle isole delle Hawaii e la vicenda sarà ambientata ai giorni nostri, mostrando ciò che significa mantenere un segreto così scottante nell’era di internet e dei social.

Il cast vede la presenza di Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck, Brooke Bloom e Bill Heck, mentre Sonya Balmores, Spencer Sutherland e Chrissie Fit appariranno in ruoli ricorrenti.

I primi quattro episodi saranno rilasciati su Amazon Prime Video il prossimo 15 ottobre.

