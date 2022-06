Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

I Marvel Studios hanno pubblicato il primo poster di I Am Groot, annunciando che la serie animata debutterà su Disney+ il 10 agosto.

Come suggerisce il titolo il nuovo progetto mette in luce Groot, il noto personaggio di Guardiani della Galassia, nella sua forma "Baby". La serie è composta da cortometraggi che vedono Baby Groot cacciarsi nei guai in un mondo di animazione fotorealistica. Vin Diesel, voce originale di Groot, tornerà a doppiarlo nella versione inglese. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, non è ancora noto se Massimo Corvo tornerà a dare la voce al personaggio.

Sebbene Groot sia l'unico personaggio confermato in I Am Groot, viene suggerito che un'altra figura di Guardiani della Galassia, Drax, potrebbe apparire nei cortometraggi.

Con la sua serie animata su Disney+, Groot ha fatto molta strada dall'essere quasi dimenticato nel primo film di Guardiani della Galassia:

"Molte volte nel primo film dicevamo: 'Ci sarà anche Groot in questo film?' Perché Sean Gunn interpreta Rocket, ed è un personaggio così presente che lo spettatore lo conosce molto bene", ha spiegato Gunn in un'intervista del 2017. "Il ragazzo che interpretava Groot era una controfigura nell'ultimo film, e quindi ci siamo sempre dimenticati che fosse lì. Non parla molto, quindi quando realizziamo così tante scene e solo in piccole porzioni di film ci rivolgiamo a Groot, Groot dice: 'Perché vi state dimenticando di me?'. Ma ora tutti conoscono Groot così bene che abbiamo una consapevolezza molto più ampia, io e il cast, della presenza di un piccolo Groot sempre lì. E lui è uno dei membri della scena...Penso che sia un personaggio scritto meglio rispetto al primo Groot, in un certo senso. Non che fosse scritto male, ma penso che sia solo un personaggio più completo".

