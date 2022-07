Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Disney+ ha condiviso il primo, adorabile, trailer di I Am Groot, la nuova serie animata che debutterà il mese prossimo sulla piattaforma.

I Am Groot è composto da cinque cortometraggi originali con protagonista Baby Groot, miniaturizzato alla fine di Guardiani della Galassia, usando il suo corpo per creare un guscio per proteggere i suoi compagni di squadra. Questi cortometraggi riprendono con Groot alle prese con folli avventure.

Il trailer mostra Groot che interagisce con altre forme di vita aliene.

Secondo quanto riferito dal regista e produttore James Gunn su Twitter, non sarà necessaria la visione di Guardiani della Galassia per apprezzare la nuova serie animata:

"Sono cortometraggi animati, quindi non necessariamente parte della saga dei Guardiani".

Con la sua serie animata su Disney+, Groot ha fatto molta strada dall'essere quasi dimenticato nel primo film di Guardiani della Galassia:

"Molte volte nel primo film dicevamo: 'Ci sarà anche Groot in questo film?' Perché Sean Gunn interpreta Rocket, ed è un personaggio così presente che lo spettatore lo conosce molto bene", ha spiegato Gunn in un'intervista del 2017. "Il ragazzo che interpretava Groot era una controfigura nell'ultimo film, e quindi ci siamo sempre dimenticati che fosse lì. Non parla molto, quindi quando realizziamo così tante scene e solo in piccole porzioni di film ci rivolgiamo a Groot, Groot dice: 'Perché vi state dimenticando di me?'. Ma ora tutti conoscono Groot così bene che abbiamo una consapevolezza molto più ampia, io e il cast, della presenza di un piccolo Groot sempre lì. E lui è uno dei membri della scena...Penso che sia un personaggio scritto meglio rispetto al primo Groot, in un certo senso. Non che fosse scritto male, ma penso che sia solo un personaggio più completo".

I Am Groot debutterà su Disney+ il 10 agosto.

Fonte: Comic Book