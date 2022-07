Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha ordinato una terza stagione di I Am a Killer, la serie true-crime che intervista gli assassini nel braccio della morte o quelli che trascorrono la maggior parte della loro vita dietro le sbarre.

Transistor Films ha ottenuto l’accesso alle carceri di massima sicurezza degli Stati Uniti per la nuova stagione, esplorando i crimini attraverso interviste esclusive a uomini e donne che li hanno commessi. Oltre a ciò, i soggetti racconteranno le storie che li hanno portati a compiere tali efferatezze, esplorando le loro motivazioni e, in ultima analisi, il modo in cui ora considerano i loro crimini dopo il periodo trascorso in alcune delle prigioni più dure degli Stati Uniti.

Negli ultimi mesi Netflix ha mostrato una certa propensione per le serie di cronaca nera e ha dichiarato come le prime due stagioni di I Am a Killer siano state di grande successo.

Quest’anno è stato inoltre pubblicato il libro di I Am a Killer, scritto dal fondatore di Transistor Danny Tipping, che produce la serie insieme a Ned Parker, dichiarando:

"Al momento del lancio, I Am a Killer è diventato rapidamente un fenomeno globale e il team di Transistor ha ancora una volta superato i limiti per offrire una serie che continua a sfidare e sorprendere i nostri fan in tutto il mondo".

Le prime due stagioni di I Am a Killer sono disponibili su Netflix.

Fonte: Deadline