Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 35 minuti fa

Agosto e settembre saranno mesi bollenti per gli amanti del fantasy: assisteremo infatti alle prime TV di due serie che promettono di tenerci incollati allo schermo. Stiamo parlando de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e ovviamente di House of the Dragon, lo spin-off della pluripremiata serie TV Il Trono di Spade.

Ed è proprio di House of the Dragon che vogliamo parlarvi, poiché Miguel Sapochnik, showrunner e regista della serie madre, ha rilasciato un commento sullo spin-off dopo aver visto il teaser.

Sapochnik ha definito la serie "molto familiare". "Sarà surreale guardarlo guardarla", ha anche aggiunto.

In passato, anche Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) e Kit Harington (Jon Snow) si erano espressi sullo show inedito, affermando che sarebbe stato molto strano, o addirittura difficile, guardarlo. Entrambi avevano però assicurato di voler supportare lo spin-off e avevano augurato il meglio al team.

House of the Dragon sarà rilasciato in America su HBO Max il 21 agosto. In Italia sarà trasmesso il giorno dopo sul canale televisivo Sky Atlantic, e sarà disponibile sulla piattaforma NOW.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Fonte: Comic Book