Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

HBO ha svelato alcune immagini - firmate dal direttore della fotografia due volte candidato agli Emmy Awards Fabian Wagner - in anteprima del quarto episodio di House of the Dragon che rivelano anche un incontro tra Daemon (Matt Smith) e Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock).

Il principe Daemon torna a corte con un nuovo taglio di capelli e una corona, essendo stato acclamato Re del Mare Stretto nelle Stepstones, dove viene ricevuto dal fratello Re Viserys (Paddy Considine). In un secondo momento avverrà l'incontro con la nipote nel Bosco degli Dei della Fortezza Rossa, dove sembra esserci un riavvicinamento.

In un frame di una scena il re mostra a sua figlia i segreti del suo pugnale d'acciaio di Valyria e sembra raccontare qualcosa sulla profezia di Aegon, trascritta nel romanzo Fuoco e sangue di George R. R. Martin.

Inoltre una nuove foto offre uno sguardo a Rhaenyra e alla regina Alicent (Emily Carey), che sottolinea una tensione nel rapporto. L'immagine finale del prossimo episodio mostra Rhaenyra al fianco di Lord Boremund nella sede ancestrale della Casata Baratheon (Julian Lewis Jones), che è stata menzionata molte volte ma mai vista ne Il Trono di Spade.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il quarto episodio di House of the Dragon andrà in onda domenica 11 settembre su Sky e NOW.

Fonte: Screen Rant