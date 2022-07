Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Sky ha rilasciato il primo trailer ufficiale di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade che debutterà su NOW il 22 agosto.

Lo spettacolo, ambientato 200 anni prima degli eventi della serie madre, segue la tumultuosa storia della Casa Targaryen sotto il governo di Re Viserys I. E, naturalmente, c'è un obiettivo nella mente di ogni personaggio: il Trono di Spade.

Basato sul libro di George R.R. Martin Fire & Blood, House of the Dragon seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che hanno combattuto per il trono dopo la morte del padre. La guerra mette l'una contro l'altra le grandi case di Westeros, inclusi i Lannister e gli Stark, provocando la morte dei draghi più potenti della Casa Targaryen. Ci sarebbero voluti secoli prima che il Continente Occidentale vedesse un altro drago, tutto grazie a Daenerys Targaryen (Khaleesi).

La serie TV vedrà Emma D'Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith nel ruolo del Principe Daemon Targaryen, Rhys Ifans come Otto Hightower e Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower. Saranno inoltre presenti Steve Toussaint come Lord Corlys Velaryon, Paddy Considine come il potente Re Viserys I, Eve Best nei panni della Principessa Rhaenys Velaryon, Fabien Frankel nel ruolo di Criston Cole e Sonoya Mizuno come Mysaria.

Fonte: Variety