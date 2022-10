Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nessun personaggio passa più tempo a osservare e complottare quanto Ser Larys Strong in House of The Dragon.

Interpretato da Matthew Needham (Sanditon), l'ex Signore dei Sussurri è il Ditocorto del prequel de Il Trono di Spade. Personaggio controverso e fine calcolatore, pur non essendo apertamente immischiato nella lotta per il potere, tesse abilmente le trame politiche in Approdo del Re.

L'attore britannico, in una recente intervista, ha parlato della presunta follia di colui che è divenuto il Signore di Harrenhal:

"Non credo sia pazzo, ma molto metodico. Il suo rapporto con la Regina Alicent è interessante. Lui porta a compimento le mosse di lei, quindi c'è anche un elemento di gioco del tipo: 'Farò tutto questo, mi sporcherò con tutto questo sangue sulle mie mani e tu potrai mantenere tutta la tua ingenuità al riguardo'".

Needham ha inoltre spiegato come le azioni inconcepibili del suo personaggio hanno realizzato il desiderio di Alicent, rendendolo di fatto un suo stretto alleato:

"Lui si rende indispensabile per lei, questo atto di volontà li lega profondamente. La vede come una sua simile: un’estranea tra gli indigeni. Può dire che hanno una visione del mondo simile, una mentalità simile su cui possono unirsi. Larys è davvero utile per lei, è un uomo che ascolta, che guarda. Non ha questo potere come gli uomini dalla parte di Rhaenyra. Viene ignorato, che è una cosa davvero pericolosa da fare in questo mondo. Per dieci anni ha aspettato il suo momento, aspettando un’opportunità. Ha la pazienza di un fiume che erode la pietra. Aspetterà. Non penso che sia una persona caotica, è molto, molto fissato".

L'ottavo episodio di House of the Dragon debutterà su NOW il 10 ottobre.

Fonte: Comic Book