Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Il ritorno nei Sette Regni, è annunciato con l'apertura di Casa Targaryen, grazie al debutto di House of The Dragon, a più di dieci anni dal primissimo episodio e a più di tre anni dal sesto episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones.

Il lancio del nuovo show, avvenuto il 21 agosto, è stato visualizzato con successo da milioni di abbonati di HBO Max, fino al punto che la piattaforma è andata in crash per alcuni spettatori, che hanno commentando il déjà-vu con l'ultima stagione della serie madre.

La serie TV, creata da Ryan Condal e George R. R. Martin, è il prequel di Game of Thrones, e racconta la storia della “Danza dei Draghi”, nome con cui è nota la guerra civile scaturita da una faida interna alla famiglia Targaryen dovuta a un problema di successione al trono. Molte sono le ambientazioni familiari con la serie madre, ma con personaggi del tutto nuovi.

Ambientata circa un secolo dopo la conquista di Aegon, quindi circa due secoli prima dell’avvio di Game of Thrones, lo show coprirà un arco temporale di alcuni decenni.

Su Rotten Tomatoes, per ora, la percentuale di gradimento è dell'85%.

House of The Dragon, composta da dieci episodi, sarà disponibile su Sky e NOW con un episodio a settimana.

Fonte: Comic Book