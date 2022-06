Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Basata sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e racconta la storia della Casa Targaryen.

A due mesi dal debutto della nuova serie TV spin-off, HBO ha condiviso un nuovo poster.

La serie vedrà tra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans, che saranno affiancati da Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

House of the Dragon sarà rilasciata su HBO Max il 21 agosto, mentre in Italia sarà invece disponibile su NOW a partire dal 22 agosto.

