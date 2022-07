Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il creatore di Games of Thrones, George R.R. Martin non era presente alla première del nuovo prequel del franchise, House of the Dragon, dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Stando ad alcune voci, il capo della HBO Max, Casey Bloys, ha condiviso l’assenza di Martin all’evento, sostenendo che l’iconico autore ha contratto la malattia mentre partecipava al Comic-Con di San Diego durante il fine settimana:

"Oggi avrei iniziato presentandovi George R.R. Martin e dicendovi quanto sia bello averlo in viaggio con noi. Purtroppo, George si è ammalato di COVID al Comic-Con, quindi non sarà qui. Credo che si senta bene, quindi non c'è da preoccuparsi. Volevo dirvi che è un piacere e che siamo così fortunati ad avere l'architetto letterale di questo mondo in viaggio con noi. È stato fantastico".

Poco dopo Martin ha condiviso un video su YouTube in cui confermava di essere risultato positivo al Covid-19, ma che fortunatamente i sintomi sono lievi e che sta cercando di riprendersi quanto prima. Oltre alla première, l’autore ha spiegato che è stato costretto a cancellare altre apparizioni per House of the Dragon e alcuni appuntamenti per degli autografi al Comic-Con di San Diego.

Con la première che si terrà oggi, la messa in onda di House of the Dragon è sempre più vicina: sarà trasmessa sull'americana HBO il 21 agosto e farà il suo debutto il giorno dopo su Sky Atlantic e NOW.

Fonte: We Got This Covered