Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Basata sul mondo fantastico dell'autore George R.R. Martin e ambientata secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, House of the Dragon è principalmente focalizzata sulla casata dei Targaryen.

Tuttavia, il terzo episodio ha introdotto due personaggi anche della casata dei Lannister: Jason e Tyland. Entrambi interpretati da Jefferson Hall, i due gemelli sono antenati dei popolari Cersei, Jaime e Tyrion Lannister, componenti di una delle famiglie più importanti della serie madre.

In una recente intervista, Hall ha svelato dei dettagli sui prossimi episodi e le prossime stagioni, che potrebbero portare il clan in evidenzia. Jason e Tyland saranno attori minori per il momento, ma l’attore britannico lascia intendere che per loro si prospettano parti più consistenti:

"Questa è una storia sui Targaryen. E i Lannister hanno un ruolo importante, ma non dall'inizio. I fan devono essere pazienti per quanto riguarda questo aspetto, perché sono stati introdotti nella storia e la stanno sostenendo. Questo non vuol dire che non avranno un ruolo molto forte e centrale con il passare del tempo, ma all'inizio, sicuramente, ci sarà da attendere".

Hall non solo è il primo attore di House of the Dragon a interpretare contemporaneamente due personaggi sullo schermo, ma è anche il primo attore a essere apparso in entrambi gli show. L'attore infatti ha interpretato Ser Hugh of the Vale nella prima stagione della serie madre.

George R.R. Martin ha già tracciato così gli eventi e i principali personaggi della Danza dei Draghi nel suo romanzo Fire & Blood del 2018, e i Lannister emergono in quella storia. Essendo una delle famiglie più importanti di Westeros, sarebbe un'omissione evidente se non fossero all'interno della trama.

House of the Dragon è disponibile su Sky e NOW con i primi tre episodi.

