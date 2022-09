Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Sono in atto grandi cambiamenti dietro le quinte di House of the Dragon: Miguel Sapochnik, che è stato co-showrunner e regista durante la prima stagione del prequel de Il Trono di Spade, lascerà la recente serie di HBO - non lavorando quindi al prossimo lotto di episodi.

Sapochnik, che ha diretto diversi episodi chiave della serie madre, ha condiviso i compiti di showrunner con il co-creatore Ryan Condal, e ha inoltre diretto il pilot. Condal ora fungerà da unico showrunner nella seconda stagione.

"Lavorare nell'universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon", ha dichiarato Sapochnik. “Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono felicissimo della reazione dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile prendere questa decisione, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente”.

Il vuoto lasciato da Sapochnik sarà però riempito da un'altra star de Il Trono di Spade: il vincitore dell'Emmy Alan Taylor, che ha diretto sette episodi della serie madre - oltre ad alcune puntate chiave de I Soprano e Mad Men - si unirà a House of the Dragon come produttore esecutivo per la stagione 2, occupandosi anche della regia di più episodi.

"È un piacere e un onore tornare alla HBO, immergendomi nel mondo dei Targaryen", ha dichiarato Taylor. “Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Ryan mentre House of the Dragon raggiunge la sua seconda stagione. Ryan, Miguel e George R.R. Martin hanno lanciato una storia straordinaria, in un mondo ricco e affascinante. Ritornare a Westeros sarà un'impresa enorme e non vedo l'ora di affrontare questa sfida".

Il secondo episodio di House of the Dragon sarà rilasciato il 5 settembre su NOW.

Fonte: TVLine