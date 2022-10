Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il continente di Westeros sta per essere sconvolto dall’ennesima e sanguinosa guerra per il potere, ora che il tradimento di una vecchia amica, ha portato via il bramato Trono di Spade alla legittima erede.

La prima stagione di House of the Dragon, spin-off della celeberrima e amata Il Trono di Spade, è ormai prossima alla sua conclusione dopo la recente trasmissione del nono e penultimo episodio.

In vista dell’imminente epilogo, la rete televisiva HBO ha dunque pubblicato il promo del prossimo appuntamento, che si concentra in tutto e per tutto sulla figlia del Re Viserys (Paddy Considine di The Outsider), Rhaenyra (Emma D’Arcy).

L’impetuosa Targaryen verrà dunque a conoscenza della triste dipartita del padre e soprattutto della decisione di Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke di Bates Motel) di impedirle di assumere il comando, facendo sedere sul trono il suo primogenito, Aegon (Tom Glynn-Carney).

La mancata regina però non starà ferma a guardare e, stando a quanto mostrato dal trailer, si circonderà di fidati alleati pronti a sostenerla nell’imminente battaglia per rivendicare l’eredità che le spetta.

Il season finale è atteso in America per il 23 ottobre, mentre in Italia verrà trasmesso il giorno seguente su NOW in versione sottotitolata.

Fonte: Screen Rant