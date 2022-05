Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Durante l'ultimo meeting con gli investitori Sony, PlayStation Productions - la divisione interna della casa giapponese per la produzione di film e serie TV - ha annunciato altri due progetti pronti allo sviluppo.

Oltre infatti all'ufficialità recente di God of War, diventeranno delle serie TV live-action anche Horizon Zero Dawn e Gran Turismo. Il primo, che verrà co-prodotto con Netflix, è una saga post-apocalittica targata Guerrilla Games da poco tornata su PlayStation con il suo secondo capitolo. Il secondo invece è ancora in fase di trattativa e si avranno più dettagli nei prossimi giorni.

Horizon Zero Dawn è incentrato sulle avventure della Cercatrice Aloy in un mondo popolato da possenti macchine, dove si propone di trovare il suo destino tra i resti dell’antico passato. La protagonista sfida la natura selvaggia infestata dalle Macchine. Questa saga è tornata su PlayStation lo scorso febbraio con il sequel Horizon Forbidden West, che si è già confermato uno dei videogiochi più apprezzati del 2022.

Gli adattamenti ufficializzati si uniscono quindi alla già annunciata serie TV di HBO The Last of Us, Twisted Metal di Peacock ed il film Ghost of Tsushima.

Fonte: Comic Book