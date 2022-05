Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Sony ha stretto un contratto con piattaforme di streaming per la realizzazione di serie TV legate ad alcuni dei suoi titoli più acclamati dal pubblico. Nel corso del Sony Business Briefing, la casa giapponese ha formalizzato così lo sviluppo God of War, la famosa saga di videogiochi.

La notizia dell’ufficializzazione era già nell’aria, vista la trattativa che a marzo era sbocciata. Sony attuerà una distribuzione equa tra i diversi distributori nel settore dello streaming di contenuti d’intrattenimento. God of War verrà rilasciato su Prime Video.

Con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, questa saga di games è apprezzata per il suo aspetto visivo, per i combattimenti avvincenti e soprattutto per una narrazione che reinventa la mitologia classica. Protagonista è il guerriero spartano Kratos che, spinto dal suo mentore - il Dio della Guerra Ares - a uccidere la propria famiglia, intraprende un'estenuante battaglia contro gli Dei dell'Olimpo e, successivamente, anche contro quelli del pantheon norreno.

Sony ha inoltre dichiarato di aver dieci progetti attualmente in sviluppo sulla base dei principali franchise PlayStation, alcuni dei quali ancora da svelare. Già noto come ci sia una serie su The Last of Us in produzione presso HBO, mentre quella di Twisted Metal è stata affidata a Peacock. Inoltre, un film di Ghost of Tsushima dal regista di John Wick è stato formalmente presentato lo scorso anno.

Fonte: Comic Book