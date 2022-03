Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 34 minuti fa

Lanciato nel 2005, il videogioco per PlayStation God of War ha celebrato l'inizio di una saga di successo. Ora l'apprezzato franchise di Santa Monica Studio potrebbe diventare una serie TV destinata ad arricchire il vasto catalogo della piattaforma Amazon Prime Video.

Il progetto si trova nelle fasi iniziali, Amazon starebbe chiudendo un accordo con Sony Pictures Television e PlayStation Productions per sviluppare, appunto, la versione live-action seriale.

Con oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, questa saga videoludica è apprezzata per il suo aspetto visivo, per i combattimenti avvincenti e soprattutto per una narrazione che reinventa la mitologia classica. Protagonista è il guerriero spartano Kratos che, spinto dal suo mentore - il Dio della Guerra Ares - a uccidere la propria famiglia, intraprende un'estenuante battaglia contro gli Dei dell'Olimpo e, successivamente, anche contro quelli del pantheon norreno.

Non si conoscono i dettagli o la data di uscita di God of War, e non si conosce in quale dei principali filoni dei videogiochi sarà collocata la serie TV. Con gli ultimi due episodi, God of War e God of War: Ragnarok, la narrazione si è concentrata sulla mitologia norrena, una cambio di rotta netto rispetto ai primi ambientati in quella greca.

La notizia non sorprende più di tanto, visto che Sony e PlayStation sono impegnate a capitalizzare i loro più popolari franchise videoludici trasformandoli in serie TV e film. A fine marzo su Sky arriverà, per esempio, la produzione tratta da Halo, mentre HBO Max sta lavorando da un paio d'anni all'adattamento di The Last of Us. Allo stesso modo Netflix punta a creare un universo esteso legato a Resident Evil, con anche una serie live-action in arrivo.

Fonte: Deadline