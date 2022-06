Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Obi-Wan Kenobi ha visto tornare Hayden Christensen nei panni del temibile Darth Vader ben 17 anni dopo La Vendetta dei Sith, rilasciato nel 2005.

Dopo tutto questo tempo l'attore ha dovuto tornare in forma per riprendere i panni di Skywalker. Una delle prime cose da recuperare è stata, a suo dire, la fisicità del suo personaggio; ha dichiarato in una recente intervista di essere ingrassato per entrare nuovamente nell'armatura nera di Lord Vader:

"Credo che quel processo sia stato vitale per me e per il mio personaggio, avevo bisogno di essere proprio così fisicamente. Ho preso 25 o 30 chili per riempire il costume; ho cercato di mantenere quel corpo anche dopo la fine del film. Sono però tornato poi alla mia vecchia dieta, mi sono sgonfiato un po'".

Nonostante Hayden Christensen condivida la sua tuta con i suoi stuntman Dmitrious Bistrevsky e Tom O'Connell, la sua fatica è stata ripagata poiché il ritorno del Comandante Oscuro è impressionante. L'unico neo, a detta dei fan, è il doppiaggio ad opera di Luca Ward, considerato poco calzante per Lord Vader, mentre nella versione originale continua ad essere doppiato da James Earl Jones, suo storico doppiatore.

Obi-Wan Kenobi è disponibile in streaming su Disney+.