Scritto da: Francesca Pizzi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

A un passo dalla fine della prima stagione di Loki, la domanda che risuona tra i fan della Marvel è: quando uscirà Hawkeye? I Marvel Studios non hanno ancora annunciato una data ufficiale per l’uscita dell’attesissima serie TV che vede Jeremy Renner nei panni del supereroe munito di arco.

Nelle ultime ore un post su Instagram di Lauren Ridloff ha indotto i fan a speculare su una possibile uscita a novembre 2021. L’attrice, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad Alaqua Cox, che interpreterà Echo nella nuova serie TV di Disney+, scrivendo che "sarà pronta per l’autunno”.

Fra Fee, l’attore irlandese che ha interpretato Kazi Alias, su Twitter ha suggerito come probabile mese di rilascio novembre.

Ancora nulla di ufficiale dunque, ma l’ipotesi sembra essere molto probabile, soprattutto in vista dell’uscita di Ms. Marvel, che come indicato dalla stessa Disney all’Investor Day, sarà distribuita prima di Hawkeye, che a sua volta rappresenterà l’ultimo appuntamento dell’anno.

C’è anche chi ipotizza invece che, in previsione delle uscite cinematografiche di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a settembre e di Eternals a novembre, che Ms. Marvel sarà in arrivo ad ottobre e di conseguenza Hawkeye slitterà a dicembre 2021.