Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'attrice di Los Angeles Hailee Steinfeld si è unita al MCU come Kate Bishop nella serie TV Hawkeye, e il protagonista Jeremy Renner afferma di aver fatto da mentore all'attrice durante le riprese.

L’avventura live-action vedrà Clint Barton/Occhio di Falco incrociarci con Kate Bishop e, in una recente intervista Renner ha anticipato dei dettagli del loro rapporto:

"Kate è una ragazza di 22 anni ed è una grande fan di Occhio di Falco. Il rapporto tra i due cresce partendo da questo, ma il guaio principale per Clint sarà proprio Kate e la quantità di problemi che porterà nella sua vita".

Inoltre durante questo lunghe riprese sul set, Renner ha fatto da mentore alla sua collega attrice, protagonista della serie TV Dickinson, per il suo debutto in una così grande produzione:

"Volevo solo proteggerla, perché ci sono molte cose fisiche. È un'attrice meravigliosa, un essere umano meraviglioso, e non vedo l'ora di vedere tutte le cose fantastiche che è in grado di fare".

La scelta di Renner di prendere Steinfeld sotto la sua ala protettiva durante le riprese dello show, non è solo un bel gesto, dopo aver fatto parte dell'MCU per un decennio, ma è anche qualcosa che potrebbe aiutare la trama stessa. La loro chimica e le loro battute saranno un aspetto fondamentale della serie TV, come quella tra mentore e allievo.

Hawkeye farà il suo debutto mercoledì 24 novembre su Disney+.

Fonte: Entertainment Weekly