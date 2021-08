Hawkeye: è in arrivo il Trailer della Serie TV targata Disney+?

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Non è neanche passata una settimana dall'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home che i fan della Marvel si sono già scatenati per tracciare collegamenti con la serie TV Hawkeye visto il possibile arrivo del trailer dello show con Jeremy Renner.

Infatti Hailee Steinfeld, una delle star della serie TV MCU, ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe anticipare l'uscita del trailer ufficiale. L'attrice di Los Angeles ha pubblicato una storia completamente viola, che molti fan hanno interpretato come una sorta di avviso. Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, non ci sono ancora conferme in merito all'uscita del trailer ma i fan hanno notato che in questo periodo è tornato attivo anche l'account Twitter dello show e ciò ha ulteriormente alimentato i rumors intorno a quest'ipotesi.

THEY REACTIVATED THE HAWKEYE ACCOUNT + HAILEE POSTED THIS??? THE TRAILER IS COMINGG pic.twitter.com/ze6fRnQdCX — carlosâ©” (@eternalswilson) August 30, 2021

Renner riprende il ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco e sarà affiancato da Steinfeld come Kate Bishop, insiema a Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e Alaqua Cox.

Hawkeye è la quinta serie TV del Marvel Cinematic Universe che sarà trasmessa su Disney+ il 24 novembre e che si svolge in seguito agli eventi raccontati nel film Avengers: Endgame.

