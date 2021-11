Hawkeye: Come e Dove Vedere i Primi 2 Episodi della Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Poche ore separano i fan dal rilascio della serie TV Hawkeye sulla piattaforma Disney+. Lo show della Marvel dedicato ad Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), farà il suo debutto con i primi due episodi.

La quarta serie live-action dei Marvel Studios, studiata per allungare gli archi narrativi di una gamma di personaggi appartenenti alla Saga dell'Infinito, precede le serie TV WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki.

Costretto a elaborare il lutto di Natasha Romanoff (Black Widow), Clint Barton dovrà fare i conti con l'inevitabile passaggio di testimone, per dedicarsi alla famiglia. Sceglierà Kate Bishop come sua allieva, introducendo questo nuovo personaggio destinato a durare nel MCU, come futuro componente degli Young Avengers. La Fase Quattro infatti sta introducendo ogni sorta di nuovo personaggio con un potenziale infinito.

Il cast comprende inoltre: Vera Farmiga come Eleanor Bishop, Fra Fee come The Clown, Tony Dalton nel ruolo di Swordsman, Alaqua Cox come Echo, Zahn McClarnon come William Lopez e Florence Pugh riprenderà il ruolo di Yelena Belova.

I primi due episodi di Hawkeye saranno disponibili il 24 novembre alle ore 9 sulla piattaforma Disney+.