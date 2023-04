Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 05 aprile 2023

Sono in corso le trattative tra HBO e Warner Bros. Discovery per portare sul piccolo schermo l’amata saga di Harry Potter che vedrebbe la stessa scrittrice J.K. Rowling come produttrice esecutiva. La stessa scrittrice infatti detiene il controllo creativo su qualsiasi coinvolgimento del piccolo mago di Hogwarts.

Per ora l'unica indiscrezione certa è la volontà di far nascere una serie TV che attinga direttamente dai sette libri del famoso franchise. Le trattative sarebbero ancora in corso, anche se negli USA pensano che un annuncio potrebbe arrivare a breve, visto che Warner Bros. terrà il 12 aprile un grande evento di presentazione in cui annuncerà la fusione tra le sue piattaforme HBO Max e Discovery+ presentando i contenuti previsti per il prossimo futuro.

L'idea sarebbe dunque quella di proporre un vero e proprio reboot rispetto ai celeberrimi film con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint che sono stati lanciati nelle sale dal 2001 al 2011.

HBO Max e la sua parent company WarnerMedia avevano cominciato a parlare della possibilità di un adattamento televisivo un paio di anni fa.

Negli scorsi mesi inoltre si erano susseguite voci insistenti sulla realizzazione anche di un nono film, tratto questa volta da Harry Potter e la maledizione dell'erede, lo spettacolo teatrale scritto da Rowling con Jack Thorne e John Tiffany. Ma anche su questo progetto non c'è stata alcuna versione ufficiale.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi e conferme nei prossimi giorni.

Fonte: TVLine