Warner Bros. Discovery ha annunciato un cambio di nome del suo servizio di streaming da HBO Max a Max, in seguito alla fusione con Discovery+. Tra le nuove serie TV in arrivo sulla piattaforma c'è il reboot di Harry Potter, che permetterà al team creativo di approfondire maggiormente l'universo dei libri rispetto ai film.

Non sono state rilasciate informazioni sul cast, ma è stato intervistato Joseph Fiennes, fratello di Ralph Fiennes (interprete di Voldemort nei film), riguardo alla possibilità di unirsi al cast dello spettacolo:

"Forse potrei fare un'audizione. Non lo so. Ne ho sentito solo di recente, ed è fantastico. Mi sembra ieri che venivano rilasciati i film. Non so perché ci sia già la necessità di reinventare tutto, ma immagino che sia quello che accadrà. La struttura della televisione ora è così brillante e sofisticata, e le opzioni sono infinite. Quindi sì, questo permette a quel materiale di essere riesaminato, potendo portare gli spettatori in una direzione diversa o scoprire cose che non avrebbero immaginato di avere il tempo di vedere in un cinema. Quindi penso che, in realtà, la televisione sia davvero eccitante, in questo senso".

Di cosa parlerà la serie TV di Harry Potter?

Secondo il comunicato stampa della Warner Bros. Discovery, "Le storie di ciascuno dei libri di Harry Potter di J.K. Rowling diventeranno una serie prodotta con la stessa abilità epica, amore e cura per cui è noto questo franchise. Lo spettacolo presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fandom, piena di dettagli fantastici, personaggi e luoghi drammatici che i fan di Harry Potter hanno amato per oltre 25 anni. Ogni stagione sarà autentica per i libri originali e porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale".

