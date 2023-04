Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 aprile 2023

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivata l’ufficialità da HBO Max: Harry Potter diventerà una serie TV.

Dopo l’accordo siglato con J.K. Rowling – che sarà la produttrice esecutiva - David Zaslav, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, ha ufficializzato il progetto durante la presentazione della nuova piattaforma Max, nata dall’unione di Discovery+ e HBO Max.

La scrittrice britannica ha così commentato il suo coinvolgimento:

"L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire".

Restano ancora ignoti gli sceneggiatori e lo showrunner, mentre ci sarà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di appassionati.

Casey Bloys, chairman e CEO di HBO e Max Content, ha confermato la ricerca del team:

"Abbiamo cercato di giocare a carte molto coperte. Non abbiamo ancora contattato le agenzie. Ora che la notizia è uscita, inizieremo a lavorare con Blair Partnership e ci guarderemo intorno".

Bloys ha inoltre dichiarato:

"La nostra priorità è ciò che compare sullo schermo. Rowling verrà coinvolta. I suoi suggerimenti saranno molto utili. Ovviamente la storia di Harry Potter è incredibilmente positiva, parla di amore e accettazione di sé, questo è il nostro focus. La serie TV è qualcosa di nuovo e siamo entusiasti, ma ricordatevi una cosa: lavoriamo a Harry Potter da 20 anni. Questa non è una decisione inedita".

I responsabili della rete statunitense hanno confermato che lo show riprenderà fedelmente il filo conduttore dei sette libri della famosa saga pubblicati tra il 1997 e il 2007.

Fonte: Comic Book