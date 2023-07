Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 minuti fa

Dal 2012, anno in cui abbiamo detto addio all'Harry Potter di Daniel Radcliffe in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, i fan non hanno smesso di nutrire la speranza di rivedere il mago protagonista.

Nonostante la saga sia proseguita con i tre film di Animali Fantastici, l'attenzione è rimasta salda sul mago con gli occhiali. Ora, con la conferma che HBO sta lavorando a una serie TV ispirata ai libri, è chiaro che saranno dei nuovi volti a dare vita ai personaggi.

A darne un'ulteriore conferma è stato lo stesso Radcliffe, il quale ha recentemente rivelato che ritiene improbabile che avrà un cameo nello spettacolo poiché ciò potrebbe interferire con la distinzione tra l'inedito progetto e i film:

"La mia sensazione è che stanno cercando di fare un completo reset, e immagino che chiunque sia al timone di questa serie vorrà imprimerle un marchio distintivo e, molto probabilmente, non saranno interessati a trovare un modo per far comparire il 'vecchio' Harry in un cameo. Non sto di certo cercando di inserirmi in questo contesto in alcun modo. Naturalmente, auguro loro tutto il successo possibile e sono entusiasta all'idea di passare il testimone. Ma non credo sia necessario che io lo faccia proprio fisicamente".

Fonte: Comic Book