Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Secondo Paramount+, Halo ha stabilito un nuovo record come serie TV più seguita del servizio nelle prime 24 ore di rilascio, superando il precedente record stabilito da 1883 a dicembre.

Come al solito non sono ancora stati forniti numeri ma, per farsi un'idea, il debutto del prequel di Yellowstone su Paramount + ha attirato 4,9 milioni di spettatori. Avremo un'idea della portata del pubblico di Halo quando usciranno le classifiche di streaming di Nielsen questa settimana. Un prodotto originale Paramount+ deve ancora entrare nella Top 10 di Nielsen.

Il capo della programmazione di Paramount+ Tanya Giles ha dichiarato in un'intervista:

"Dare vita ad Halo come serie in streaming è stato uno degli sforzi più gratificanti per Paramount+ fino ad oggi e non potremmo essere più entusiasti della massiccia risposta dei fan al debutto della serie. Insieme ai nostri fenomenali partner di Showtime, 343 Industries e Amblin Television, non vediamo l'ora che i fan sperimentino di più di questo incredibile universo".

Halo, che è già stata rinnovata per una seconda stagione, si svolge nell'universo che ha debuttato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo gioco Halo per Xbox. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie TV vede Pablo Schreiber nei panni del Master Chief, Spartan-117; Natascha McElhone nei panni della dottoressa Halsey, la brillante, conflittuale e imperscrutabile creatrice dei super soldati Spartan; e Jen Taylor nei panni di Cortana, l'IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Fonte: Deadline