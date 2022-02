Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 minuti fa

Bob Odenkirk e David Cross uniranno le forze per sviluppare una commedia in stile documentario per Paramount+, a cui lavorerà anche il fratello della star di Breaking Bad e Better Call Saul Bill Odenkirk.

Guru Nation vedrà i due protagonisti nei panni di guru del culto rivali che manipolano le menti dei loro illusi seguaci, e sarà diretto da Jason Woliner (Borat 2).

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla trama, sul resto del cast e su una possibile data di uscita.

In attesa di maggiori notizie al riguardo, scoprite le ultime novità sulla sesta e ultima stagione di Better Call Saul!

Fonte: Deadline