Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Grey’s Anatomy è da poco tornato sul piccolo schermo con i nuovi episodi della 18° stagione, e con una 19° ufficialmente ordinata, le storie dei chirurghi e specializzandi del Grey Sloan Memorial Hospital sono ben lungi dal concludersi.

Nel corso delle varie annate molti interpreti hanno lasciato lo show, come accaduto anche recentemente, tornando però in alcuni casi e facendo così la gioia di tutti i fan che seguono il medical drama da lungo tempo.

Nonostante non sia passato poi molto dalla sua uscita di scena, avvenuta durante il precedente ciclo di episodi, Jesse Williams, storico volto del dottor Jackson Avery, si è espresso ultimamente in merito ad un suo eventuale ritorno:

“Lo prenderei in considerazione. Jackson esiste ancora nell’universo dello show. Quindi, sì, è sicuramente una possibilità”.

Uno spiraglio dunque per rivedere l’amato chirurgo plastico potrebbe esserci, e chissà che in un prossimo futuro questo evento non possa realmente concretizzarsi.

Per averne conferma, non resta che continuare a seguire lo show.

Fonte: Entertainment Tonight