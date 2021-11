Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver accolto fra le sue fila il primo medico non binario, un nuovo specializzando è pronto a fare il suo debutto nel più longevo e amato medical-drama del piccolo schermo: è stato infatti annunciato che Greg Tarzan Davis si unirà al cast della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy in un ruolo ricorrente.

Stando a quanto comunicato, l’attore vestirà i panni di Jordan Wright, un dottore che lavora in Minnesota.

Descritto come affascinante, sicuro di sé e sempre pronto a mettersi in gioco in una sfida, è il collega ideale di Nick Marsh (Scott Speedman di Animal Kingdom), l’ex fiamma di Meredith (Ellen Pompeo) recentemente rientrato nella sua vita.

Proprio la vincitrice dell’Harper Avery si troverà a cooperare con il nuovo medico su di un caso molto particolare.

Davis, i cui crediti sono legati ad alcuni show come Good Trouble e All Rise, e presto sarà al cinema a fianco di Tom Cruise nell’atteso sequel del cult Top Gun, apparirà nella serie nel settimo episodio dell’attuale annata, che verrà trasmesso sulla rete televisiva ABC il prossimo 9 dicembre.



Fonte: Deadline