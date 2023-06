Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Manca poco più di un mese al debutto della nuova stagione di Good Omens, che nelle ultime ore sta facendo il tipo di notizia di cui i fan (e Neil Gaiman in particolare) non sono troppo contenti.

C'è stata infatti un'importante fuga di notizie riguardante i nuovi episodi, che pare abbia rovinato un punto importante della trama sia per la stagione che per la serie TV nel suo complesso - e di cui, ovviamente, non parleremo.

Lo stesso Gaiman ha affrontato la questione, esprimendo il suo grande dispiacere:

"Ho sentito cosa è successo e mi si spezza il cuore che ci siano state delle fughe di notizie, specialmente che siano accadute in questo modo. Se non volete rovinarvi l'esperienza di Good Omens 2, vi suggerisco caldamente di evitare qualsiasi tag che vi riportino a quegli articoli, o semplicemente di stare lontano da Internet fino al 28 luglio".

Poco dopo, un fan ha chiesto se lo sciopero degli sceneggiatori potesse essere stato un fattore in questa vicenda:

"È difficile da dire. Sono in sciopero e non sono in grado di supervisionare ogni fase della promozione come farei normalmente, e poiché sono in sciopero, le persone non gestiscono le cose come farebbero in altre situazioni".

Detto questo, Gaiman si chiede come sia potuto accadere questo errore, aggiungendo che "le persone di Prime Video che lo stavano supervisionando sono sempre corrette e leali, ma comunque è successo".

