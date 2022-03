Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Godzilla ha mantenuto un profilo basso da quando è apparso sul grande schermo con King Kong qualche tempo fa, ma tornerà abbastanza presto per la sua corona. Dopotutto, il Re dei Mostri dovrebbe continuare con il MonsterVerse, e lo farà con l'aiuto di Apple TV+. Un rapporto ha confermato che un progetto televisivo live-action si sarebbe unito al franchise l'anno scorso, ma sembra che i lavori siano stati ritardati.

L'aggiornamento proviene da Production Weekly. È stato lì che la serie - ancora senza nome - ha ammesso che avrebbe rimandato l'inizio delle riprese. Invece di iniziare come previsto a maggio, inizierà a luglio di quest'anno.

A questo punto, non si sa come questo cambiamento possa avere un impatto sullo spettacolo nel suo insieme. Apple TV+ non ha fornito informazioni ufficiali sulla data di uscita o sul cast della serie, e il ritardo potrebbe essere dovuto in parte all'acquisizione del personale del progetto.

Per quanto riguarda la serie stessa, Apple TV+ ha confermato che si svolgerà dopo il film originale di Godzilla (2015). "A seguito della fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la nuova scioccante realtà che i mostri sono reali, la serie esplora il viaggio di una famiglia per scoprire i suoi segreti sepolti e un'eredità che li collega all'organizzazione segreta nota come Monarch", si legge nella descrizione.

Fonte: Comic Book