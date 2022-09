Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre siamo solo a metà della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sembra che sia già stata fissata una data per l'inizio della produzione del prossimo lotto di episodi. Lo spettacolo - il cui primo capitolo ha avuto 465 milioni di dollari di budget - dovrebbe essere composto da 5 stagioni complessive.

Anche se non sappiamo ancora cosa racconterà la fine della prima stagione, è probabile che il prossimo lotto di episodi aumenterà il ritmo della narrazione ora che stiamo imparando a conoscerne il mondo e molti dei personaggi principali.

I fan sapevano da tempo che le riprese della seconda stagione sarebbero iniziate ad ottobre ma, secondo un recente tweet, ci sono delle notizie ancora più dettagliate: la produzione comincerà il 7 ottobre, lo stesso giorno del debutto del penultimo episodio.

Mentre la trilogia de Il Signore degli Anelli è stata girata in Nuova Zelanda - così come il primo tratto dell'epopea fantasy di Prime Video - il prossimo capitolo sarà girato in più Paesi per ritrarre la Terra di Mezzo di Tolkien, con il tweet che cita varie località del Regno Unito come come Edimburgo e Water Oakley, così come Auckland in Nuova Zelanda. Sebbene lo studio stia ancora tenendo nascosta la trama, si è parlato di un certo elfo conosciuto che farà la sua comparsa.

