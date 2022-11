Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Ryan Murphy è diventato uno dei più grandi nomi di Hollywood, noto principalmente per il franchise di American Horror Story e, più recentemente, per aver creato Dahmer: Mostro e The Watcher. Ma uno dei suoi prodotti più famosi ha poco a che fare con l'orrore o gli omicidi, concentrandosi invece su un gruppo di ragazzi del coro e sul loro insegnante appassionato.

Anche se la serie TV ha terminato la sua corsa nel 2015, hanno continuato a sorgere domande su un potenziale reboot di Glee. Il presidente di FOX Entertainment Michael Thron ha menzionato Glee tra i titoli che vorrebbe rivedere quando gli è stato chiesto dei programmi futuri. Anche il cast non sembra essere così propenso - con Jane Lynch che ha affermato che la storia non può essere rifatta oggi come lo era allora. Tuttavia, anche se Murphy è attualmente coinvolto in diversi progetti sia per Netflix che per FX, confessa di pensare ancora a Glee.

Murphy ha quindi recentemente menzionato la possibilità di un reboot di Glee:

"Sono nella fase in cui continuo a pensare che sia passato abbastanza tempo. A volte penso che forse dovremmo davvero riesaminarlo come marchio. Dovremmo fare un reboot? Dovremmo farne un musical a Broadway? Al momento non lo so. Adoro ciò che ha rappresentato, e non ci sarà mai nella mia vita un altro Glee, né qualcosa di simile".

Nel frattempo è stato annunciato lo sviluppo di una docuserie - attualmente senza titolo - che mira a discutere gli argomenti complicati e difficili che gli attori hanno sperimentato dietro le quinte di Glee, come la perdita dell'attore Cory Monteith, che interpretava Finn.

Ulteriori argomenti trattati avranno come protagonista l'attrice Lea Michele (volto di Rachel Berry) che è stata accusata di creare un ambiente di lavoro tossico, e la morte di Naya Rivera, interprete di Santana Lopez.

Fonte: Screen Rant