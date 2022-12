Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

La star di Glee Kevin McHale ha aspramente commentato l'imminente docuserie The Price of Glee, che sarà rilasciata su Investigation Discovery il 16 gennaio 2023. Il prodotto in tre parti mostrerà interviste inedite con il cast e la troupe della serie TV, concentrandosi sulla "maledizione" dietro lo spettacolo e sul fatto che tre dei suoi i principali attori sono morti. Ogni episodio si concentrerà su uno dei tre membri del cast: Cory Monteith (Finn), morto per overdose mentre lo show era ancora in onda, Mark Salling (Puck), morto suicida dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale pedo-pornografico, e Naya Rivera (Santana), morta annegata nel 2020.

Su Twitter McHale (volto di Artie) ha condiviso le parole di un utente riguardo The Price of Glee, criticando i fan che definivano lo spettacolo uno sfruttamento, sostenendo che il cast e la troupe erano coinvolti nel progetto. McHale ha messo le cose in chiaro, affermando: "mostrami questo 'cast' di cui parli", e usando l'emoji del cestino per esprimere i suoi sentimenti riguardo alla docuserie nel suo insieme.

This was the nice version, ftr. Don’t make me speak on this again. — Kevin McHale (@druidDUDE) December 10, 2022

Le affermazioni di McHale sull'assenza di coinvolgimento del cast sembrano essere confermate dal recente trailer della serie, che non presenta interviste con nessuna delle star principali.

Fonte: Screen Rant