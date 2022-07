Gentleman Jack 3 non ci sarà! Cancellata la Serie TV di HBO

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il rilascio di due stagioni dal debuto nel 2019, la serie TV Gentleman Jack è arrivata alla sua conclusione. Il drama di Sally Wainwright basato sui diari di Annie Lister, infatti, non avrà una terza stagione, così come è stato annunciato dalla HBO questo giovedì.

La serie è ambientata nel 1832 nello Yorkshire e prende ispirazione dai racconti di Lister che descrisse in maniera accurata la sua vita avventurosa di imprenditrice industriale, di proprietaria terriera e di coraggiosa donna lesbica dichiarata, in un periodo fatto di pregiudizi e intolleranze.

Secondo la sinossi ufficiale:

"La HBO non procederà con una terza stagione di Gentleman Jack. Quando abbiamo iniziato questo viaggio più di cinque anni fa, sapevamo che la creatrice della serie, Sally Wainwright, aveva una visione unica e avvincente, ed è stato tremendamente gratificante vedere come il viaggio di Anne Lister abbia risuonato con gli spettatori. Siamo incredibilmente grati a Sally, alle impeccabili Suranne Jones e Sophie Rundle e a tutto il cast e la troupe per aver dato vita alla storia di Anne. Vorremmo anche ringraziare i nostri partner della BBC e Lookout Point per la loro collaborazione in due stagioni straordinarie".

La due stagioni di Gentleman Jack sono disponibili su HBO Max.

Fonte: Comic Book