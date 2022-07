Gentleman Jack 3: la Serie TV potrebbe trovare una Nuova Casa

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo la recente cancellazione della serie da parte della HBO all’inizio del mese, Gentleman Jack potrebbe trovare una nuova piattaforma disponibile.

Alla notizia della sua cancellazione i fan si erano chiesti cosa ci sarebbe stato in serbo se la serie fosse continuata e, stando a recenti commenti della creatrice Sally Wainwright, ciò potrebbe ancora accadere. In un’intervista ha rivelato di essere “addolorata” per la cancellazione, e che la BBC era interessata a continuare la serie:

"Beh, credo che tutti noi siamo addolorati. È stata un po' una sorpresa, perché la serie stava andando molto bene, sicuramente in questo Paese. Eravamo pronti a ripartire, la BBC è sicuramente pronta a ripartire. Credo che se la HBO fosse stata disposta a farlo, non ci sarebbero stati dubbi. È stata una serie di grande successo sotto tutti i punti di vista: ha avuto recensioni fantastiche, ha avuto un pubblico di tutto rispetto e in più ha avuto un impatto sulla comunità delle donne gay. Abbiamo una fanbase straordinaria, organizzano eventi di ogni tipo".

"Penso che la BBC non vorrebbe continuare senza avere gli stessi valori di produzione", ha continuato Wainwright. "Quindi dovremmo trovare un altro partner che lo trasmetta in streaming a livello globale. Credo che al momento si stiano vagliando tutte le altre opzioni, visto che c'è il desiderio di continuare da parte di molte persone: la BBC, Lookout Point, io stessa".

Non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la vicenda e se Gentleman Jack troverà una casa disponibile per continuare questa storia avvincente, la cui notizia della sua cancellazione aveva lasciato i fan con l’amaro in bocca.

La due stagioni di Gentleman Jack sono disponibili su HBO Max.

Fonte: Comic Book