Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 settembre 2023

C'è ancora tempo per aggiungere il tuo nome all'elenco di iscritti per il prossimo anno accademico alla Godolkin University. Dimostrando di essere ancora il miglior team di marketing in circolazione, la crew dietro lo spin-off di The Boys, Gen V, ha lanciato un sito web che promuove la premiere della serie TV.

Il sito interattivo accoglie i visitatori con un caloroso saluto da parte degli studenti della prestigiosa accademia, tra cui Andre Anderson (Chance Perdomo) e Luke Riordan (Patrick Schwarzenegger). Un video riprodotto sulla pagina principale mostra il campus, completo di statue di amati eroi come l'intramontabile e altruista Soldatino (Jensen Ackles).

Inoltre, gli utenti possono fare un quiz per scoprire che tipo di percorso intraprendere e ottenere un badge identificativo. Sono incluse anche brillanti recensioni di ex alunni del passato, tra cui Queen Maeve (Dominique McElligott) e Contessa Cremisi (Laurie Holden).

Gen V sarà rilasciata su Prime Video il 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da uno nuovo ogni settimana, fino al finale di stagione - venerdì 3 novembre.

Fonte: Collider