Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 34 minuti fa

Non molto tempo fa era stato annunciato che Geena Davis (Glow) sarebbe stata la protagonista di un nuovo legal-drama targato CBS ma, dopo pochi giorni dall’avvio delle riprese del pilot, l’attrice ha deciso di abbandonare il progetto.

La produzione è dunque al momento in fase di stand-by, in attesa che venga scelta una nuova interprete, e pare che Marcia Gay Harden - vincitrice di un Oscar nel 2001 per il film Pollock e conosciuta al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Damages e The Newsroom - sarebbe in trattative per ricoprire il ruolo.

L’attrice vestirebbe i panni di Joan, un avvocato di successo che, alla morte del primo marito, si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza per mantenere i suoi tre figli.

Maniaca del controllo e sicura di sé, al fallimento del suo secondo matrimonio si troverà costretta a chiedere aiuto a Todd, il figlio investigatore privato, descritto come la pecora nera della famiglia.

Nonostante le personalità diametralmente opposte e i metodi al limite del legale spesso adottati da lui, le abilità di Todd nel carpire informazioni colpiranno la madre, ma assumerlo a lavorare nel suo ufficio si rivelerà la scelta giusta?

Lo show, ancora senza titolo, vede Skylar Astin (Lo Straordinario Mondo di Zoey) dare il volto al protagonista maschile, mentre Scott Prendergast sarà coinvolto in veste di sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Phil McGraw, Jay McGraw e Julia Eisenman.

Fonte: Deadline