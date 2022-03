Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

La vincitrice di due Premi Oscar Geena Davis è stata scelta come co-protagonista nella nuova serie TV drammatica di CBS.

Il futuro show, ancora senza un titolo ufficiale, è un dramma legale che coinvolge madre e figlio. L'attrice statunitense Davis interpreterà Joan, un avvocato ed autodidatta di successo. Joan si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza per poter mantenere i suoi tre figli dopo la morte del suo primo marito. Il suo secondo marito si dissolve misteriosamente e Joan dovrà fare affidamento a suo figlio Todd, che lavorerà nel suo ufficio legale.

Scott Prendergast si occuperà della sceneggiatura, mentre la produzione sarà coordinata da Phil McGraw, Jay McGraw e Julia Eisenman.

Geena Davis è nota per i suoi ruoli nei film La Mosca, Beetlejuice - Spiritello Porcello, Ragazze Vincenti, Spy, Stuart Little e Turista per Caso, per il quale ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1989. Ha ricevuto una seconda candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Thelma Yvonne Dickerson nel film cult Thelma & Louise del 1991. Nel 2019 le viene conferito l'Oscar Premio umanitario Jean Hersholt.

Fonte: The Wrap