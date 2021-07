Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Le riprese della seconda stagione della serie TV britannica Gangs of London sono attualmente in lavorazione.

La produzione del dramma in otto parti è iniziata tre settimane fa, non ci sono ancora notizie però che confermano Joe Cole nel suo ruolo di Sean Wallace dopo il cliffhanger della prima stagione.

Il cast di ritorno include Sope Dirisu, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka, Asif Raza e Narges Rashid. Mentre il nuovo cast è composto da Waleed Zuaiter, la rapper francese Jasmine Armando nel suo primo ruolo televisivo, Salem Kali, Aymen Hamdouchi e Fady El-Sayed.

La seconda stagione prende il via un anno dopo i tumultuosi eventi della prima e ridisegna la mappa e l’anima di Londra. Col crollo dell’impero dei Wallace e dei Dumani viene a mancare la stabilità faticosamente conseguita negli anni del loro dominio sulla città. L’energia e il caos di una corsa all’oro minacciano di porre Londra in uno stato di anarchia della malavita. Gli Investitori vedono la città come luogo di rovina, e decidono che è abbastanza. Danno mandato a una nuova gang di ristabilire l’ordine, ma la situazione, al contrario, peggiora. Questi brutali sicari portano un nuovo tipo di autorità, freddamente progettata per terrorizzare le altre bande fino alla sottomissione. Per fare affari in città bisogna passare da loro. Le gang devono decidere a chi essere leali se vogliono sopravvivere. Chi vincerà la battaglia?

Alla sceneggiatura ci sarà Tom Butterworth, mentre dietro la macchina da presa agirà Corin Hardy su quattro episodi mentre Marcela Said e Nima Nourizadeh si uniranno a lui per dirigere due episodi ciascuno. Butterworth e Hardy sono anche produttori esecutivi della serie TV.

La seconda stagione di Gangs of London andrà in onda nel 2022 su Sky e in streaming su NOW.

Fonte: Deadline