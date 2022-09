Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sky ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Gangs of London, annunciandone la data di debutto in Italia: il cruento thriller poliziesco incentrato sulle lotte di potere tra le famiglie criminali internazionali che gestiscono la città tornerà su Sky e NOW con i nuovi episodi il 26 ottobre.

Dopo una lodata prima stagione, che ha gettato tutto nel caos con il suo finale violento, la seconda promette una battaglia per l'anima di Londra. Dopo la morte di Sean, la famiglia Wallace è allo sbando, i Dumani allo sfascio e l'ex poliziotto sotto copertura Elliot Finch (Sope Dìrísù), senza più i Wallace, costretto a lavorare con gli Investitori. Ci sarà sicuramente violenza mentre la città si adatta alla sua nuova gerarchia di potere con amici e nemici che si alleano e si tradiscono a vicenda secondo necessità e gli Investitori che cercano disperatamente di prendere il controllo.

Insieme a Dìrísù, la seconda stagione di Gangs of London vedrà Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza Mir e Valene Kane tornare per le strade di Londra per partecipare a questa sanguinosa guerra di controllo. Zuaiter, Jahz Armando, Fady El-Sayed, Salem Kali e Aymen Hamdouchi saranno invece i volti nuovi della seconda stagione.

La seconda stagione di Gangs of London debutterà su Sky e NOW il 26 ottobre.

Fonte: Collider