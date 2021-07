Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lena Headey, la spietata Cersei Lannister di Game of Thrones, sta attualmente promuovendo il suo nuovo film d’azione, Gunpowder Milkshake, nel quale interpreterà un’assassina costretta ad abbandonare la figlia quasi adolescente, con la quale si riunirà quindici anni dopo.

Durante il suo recente press tour, l’attrice ha parlato della scena finale della sesta stagione di Game of Thrones, nella quale il suo personaggio sottopone a waterboarding Septa Unella (Hannah Waddingham) usando del vino.

Inconsapevole del fatto che la Waddingham avesse già parlato recentemente della stessa scena, la Headey ha commentato:

“Per lei, girare quella scena è stato davvero orribile. Adoro Hannah, è una delle mie persone preferite”. L’obiettivo era rendere quel momento “autentico”, ma per gli attori è stata davvero una giornata difficile.

“Le persone hanno limiti diversi”, ha aggiunto. “Alcune persone diranno ‘Non voglio mettermi in quella posizione’. Rispetto totalmente i tuoi limiti, qualsiasi essi siano, ma Hannah è stata molto coraggiosa. È stata una lunga giornata passata a farsi versare succo di prugna in faccia”.

Precedentemente, la Waddingham aveva raccontato: “Sono stata legata a un tavolo di legno con delle cinghie per dieci ore. Escluso il parto, è stato il giorno peggiore della mia vita...Perché Lena era a disagio nel versarmi quel liquido in faccia per così tanto tempo, e io ero fuori di me. Ma in quei momenti devi decidere, andare avanti o tirarsi indietro e dire: ‘No, questo non rientra nel mio contratto, blah, blah, blah’? E la cosa divertente è stata che, dopo aver girato per un giorno intero, persone come Miguel Sapochnik, a proposito, il regista mi passa accanto con una tazza di tè e un panino e mi dice: ‘Ciao tesoro, tutto ok?’ e io: ‘Non proprio’. ‘La troupe sta dicendo che ti abbiamo veramente sottoposto a waterboarding’. E io ho risposto: ‘Già, non dirmelo!'.”.

Fonte: Comic Book