Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

HBO Max è al lavoro su tre serie animate legate mondo di Game of Thrones: una di esse sarà incentrata sul territorio di Yi Ti (o The Golden Empire of Yi Ti), che non era una parte importante della serie madre ma che a quanto pare giocherà un ruolo molto più significativo nella prossima serie prequel in arrivo sulla rete. Questa è l'ultima di una serie modifiche agli spin-off di Game of Thrones, che hanno visto diverse serie live-action entrare e uscire dallo sviluppo.

Yi Ti è una regione nell'estremo oriente del continente di Essos, vicino ai confini orientali del mondo conosciuto, ed è talvolta menzionata nello stesso respiro di Asshai, indicando la sua estrema distanza da Westeros.

Euron Greyjoy ne ha descritto l'ambientazione: "L'impero d'oro di Yi Ti...Anche le sue rovine fanno impallidire ogni città di Westeros, e si dice che i suoi Principi vivano in case d'oro massiccio e banchettino con carne cosparsa di perle e giada".

