Futurama: svelati il Teaser e la Data di Uscita dell'atteso Revival

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Hulu ha annunciato la data di uscita del revival di Futurama: i 10 nuovi episodi - e non più 20 come annunciato in precedenza - saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 24 luglio, con un nuovo episodio ogni lunedì.

Secondo la sinossi ufficiale della nuova stagione, "I nuovi spettatori potranno riprendere la serie da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i risultati di misteri decennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Robot Babbo Natale e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro di vaccini, bitcoin e TV in streaming".

La maggior parte del cast vocale originale, tra cui Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman, tornerà a dare voce ai personaggi. Inizialmente John DiMaggio, conosciuto come la voce di Bender, non era incluso nel cast dei nuovi episodi, ma a marzo 2022 ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto.

Fonte: Variety