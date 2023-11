Futurama: la Serie Animata è stata Rinnovata per altre 2 Stagioni

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

Dopo aver deciso di produrre 20 episodi a febbraio 2022, Hulu, entusiasta del successo dei primi 10, ha deciso di investire ulteriormente in Futurama: la piattaforma di streaming ha infatti annunciato il rinnovo della serie animata, che tornerà con altre due stagioni.

Durante un'intervista, la produttrice esecutiva Claudia Katz ha espresso l'eccitazione di riportare lo spettacolo in vita, elogiando la collaborazione con 20th Century e Hulu:

"È difficile battere l'emozione di riportare Futurama in vita per noi e per i fan, ma la partnership con 20th e Hulu è eccezionale. Hanno supportato lo spettacolo fin dall'inizio, e il rilancio della serie e il marketing sono stati di un altro livello. Non credo che lo show abbia mai raggiunto questo livello di attenzione e collaborazione prima d'ora".

Un punto di forza dei nuovi episodi di Futurama è stato il ritorno di gran parte del cast e dello staff originale:

"Molti dicono che non si può mai tornare a casa, ma noi ci siamo riusciti!", ha continuato Katz. "È stato molto semplice tornare indietro nel tempo. Oltre ad avere tutto il nostro cast vocale originale, abbiamo anche molti membri della troupe originale, sia nello staff di scrittura che in quello di animazione. E abbiamo il vantaggio di alcune incredibili e talentuose novità".

Fonte: Comic Book