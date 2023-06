Futurama: Hulu condivide il Trailer Ufficiale dell'atteso Revival

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo quasi un decennio Futurama sta per tornare con una nuova stagione, e Hulu ne ha rilasciato il primo full trailer.

Secondo la sinossi completa della stagione, "Dopo una breve pausa di dieci anni, Futurama è strisciato trionfalmente fuori dal tubo della criogenia, il suo cast originale e lo spirito satirico sono rimasti intatti. I dieci nuovissimi episodi dell'undicesima stagione hanno qualcosa per cui i nuovi spettatori potranno riprendere la serie da qui, mentre i fan di lunga data riconosceranno i risultati di misteri pluridecennali, inclusi gli sviluppi nell'epica storia d'amore di Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e il luogo in cui si trovano i girini di Kif e Amy. Nel frattempo c'è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro di vaccini, bitcoin e TV in streaming".

La nuova stagione di Futurama - costituita da 10 episodi - arriverà su Disney+ a partire dal 24 luglio, con un nuovo episodio ogni lunedì.

Fonte: Comic Book